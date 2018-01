Liensberger nur 29. - Olympia-Hoffnung intakt

Katharina Liensberger hat beim Weltcup-Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol nur den 29. Platz belegt. Die 20-jährige Göfnerin ist weiterhin im Rennen um einen Olympia-Startplatz - am Sonntag muss sie sich aber nochmals beweisen.

Auf die Siegerin Viktoria Rebensburg aus Deutschland verlor Liensberger über fünf Sekunden - mehr dazu in Rebensburg gewinnt auf dem Kronplatz. „Speziell im zweiten Durchgang bin ich nicht wirklich auf Zug gekommen und habe auch im Ziel kein gutes Gefühl gehabt“, so die Göfnerin nach ihrem Lauf. Am Sonntag muss Liensberger in Lenzerheide ihre gute Slalom-Form bestätigen, um noch eine Chance auf einen Olympiastart zu haben.