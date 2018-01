Einfamilienhaus stand in Flammen

Die Feuerwehr in Dornbirn ist in der Nacht auf Dienstag zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Dornbirn-Rohrbach gerufen worden. Wie sich herausstellte, befanden sich keine Personen im Haus - der Einsatz gestaltete sich trotzdem als schwierig.

Die Feuerwehren wurden gegen 2.30 Uhr zu dem Brand in Dornbirn-Rohrbach gerufen. Laut Sascha Unterkircher von der Feuerwehr Dornbirn war die Rauchentwicklung beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits sehr stark. Ein Atemschutztrupp habe sofort die Suche nach Personen vorgenommen, so Unterkircher. Wie sich herausstellte, stand das Haus aber leer.

Der Brand brach nach Angaben der Feuerwehr in einer Zwischendecke aus - um an die Glutnester zu kommen, mussten die Decken geöffnet werden. Die Feuerwehr war mit 70 Personen im Einsatz. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Brandursache ist noch unklar und wird derzeit von der Polizei abgeklärt.