Lawinensituation bleibt kritisch

Durch die anhaltenden Schneefall in der vergangenen Nacht bleibt in Vorarlberg die Lawinensituation kritisch. Tausende Personen sitzen weiterhin am Arlberg in den Ortschaften Lech Zürs Stuben und im Montafon in Gargellen fest.

Bereits seit Sonntag sind Lech, Zürs, Stuben und Gargellen sowie St. Anton am Arlberg nicht auf dem Verkehrsweg erreichbar. In Gargellen wurde am Montag sogar die höchste Lawinenwarnstufe 5 („sehr groß“) ausgerufen - mehr dazu in Lawinengefahr: 10.000 Urlauber sitzen fest.

Weiterhin gesperrt ist vorerst auch die Bahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck - über eine eventuelle Öffnung der Strecke soll Dienstagvormittag entschieden werden.

Die Lawinenkommissionen in den einzelnen Regionen sind dann erneut unterwegs, um Gefahrstellen mit Lawinenabschüssen zu entschärfen und Gesamtsituation einzuschätzen.

Keine Lawinenabgänge in der Nacht auf Dienstag

Nach Angaben der Rettungs- und FEuerwehrleitstelle in Feldkirch gab es in den betroffenen Gebieten in der Nacht auf Dienstag keine Lawinenabgänge. In Gargellen im Montafon hofft Bürgermeiter Josef Lechtaler heute auf die Möglichkeit eines Hubschrauberfluges.

