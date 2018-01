300 Bundesheer-Bedienstete in Bereitschaft

Am Flugplatz Hohenems sind derzeit nicht nur drei Hubschrauber, sondern auch 300 Bundesheer-Bedienstete stationiert. Der Grund: Das Weltwirtschaftsforum in Davos - und die Lawinensituation in Vorarlberg.

Drei Hubschrauber stehen dem Bundesheer derzeit auf dem Flugplatz in Hohenems zur Verfügung. Zudem sind rund 300 Bundesheer-Bedienstete in Bereitschaft. Sie sollen die Luftsicherheit während des Weltwirtschaftsforums in Davos garantieren, kommen aber auch zum Einsatz, wenn es aufgrund der starken Schneefälle im Land zu einem Ernstfall kommen sollte - mehr dazu in Lawinengefahr: 10.000 Urlauber sitzen fest. Eine Tiefflieger-Erfassungsradarstation überwacht außerdem die Flugverbotszone rund um den Weltwirtschaftsgipfel.

Bundesheer in Bereitschaft Im Beitrag sehen Sie: Oberst Michael Kerschat und Thomas Mary vom Flughafen Altenrhein.

Hochbetrieb in Altenrhein

Auch auf dem Schweizer Flughafen Altenrhein herrscht in den nächsten Tagen Hochkonjunktur. Der Sicherheitsaufwand ist für den Regionalflughafen logistisch und personell eine riesige Herausforderung: Man habe während der Woche eine Urlaubssperre für alle Mitarbeiter verhängt, sagt Thomas Mary. Es sei nämlich jede Hand gefragt. Rund 400 Flugzeuge starten und landen bis Freitag in Altenrhein. Das ist die vierfache Freqenz einer normalen Woche.

Von Dienstag bis Freitag werden in Davos rund 3.000 hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft über globale Herausforderungen diskutieren.