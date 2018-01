Vier Vorarlberger im Olympia-Aufgebot

Das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) hat am Montag 98 Athleten für die Winterspiele in Pyeongchang nominiert. Aus Vorarlberg sind vier Athleten fix mit dabei. Die Ski-Asse Katharina Liensberger und Christian Hirschbühl müssen noch zittern.

Mit den Snowboardern Alessandro Hämmerle und Markus Schairer, Langläufer Dominik Baldauf und Rodler Thomas Steu kämpfen vier Vorarlberger in Südkorea um Olympiamedaillen. Bis Sonntag hat das ÖOC aber noch Zeit, weitere sieben Athleten zu nominieren - sechs davon in den alpinen Disziplinen. Aus Vorarlberg darf sich noch Katharina Liensberger Hoffnungen machen. Bis Sonntag stehen nämlich noch zwei Riesentorläufe und ein Slalom auf dem Programm.

Laut Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum wird es sich für Christine Scheyer und Elisabeth Kappaurer nicht für ein Olympia-Ticket ausgehen. Für Snowboarder Lukas Mathies haben die Ergebnisse nicht für eine Nominierung gereicht.

Hirschbühl muss „Bombe starten“

Eine letzte Chance hat noch Christian Hirschbühl: Dazu müsste er beim Weltcup-Slalom am Dienstag in Schladming unter die Top 5 fahren. Neben Hirschbühl ist auch Marco Schwarz ein Kandidat für diesen Startplatz. Laut Technik-Cheftrainer Marko Pfeifer müsste der Vorarlberger in Schladming aber „eine Bombe starten“, um doch noch ein Olympia-Ticket zu ergattern.

Steckbriefe:

Dominik BALDAUF (25)

Geboren: 23. April 1992 in Bregenz

Wohnort: Sulzberg/Vorarlberg

Größe/Gewicht: 1,72 m/63 kg

Familienstand: ledig

Verein: SV Sulzberg

Hobbys: Sport

Homepage: www.dominik-baldauf.at

Größte Erfolge:

WM: 18. Sprint Skating 2017 Lahti, 19. Sprint klassisch 2015 Falun

Weltcup: 11. Skating-Teamsprint 2015/16 (mit Bernhard Tritscher), 17. Sprint Skating Dresden 2017/18, 18. Etappe Tour de Ski Sprint Skating 2017/18, 19. Sprint Skating Lahti 2014/15

Junioren-WM: 12. Klassik-Sprint Otepää 2011

U23-WM: 26. Skiathlon Val di Fiemme 2014

1. Olympia-Teilnahme

Alessandro HÄMMERLE (24)

Geboren: 30. Juli 1993 in Frauenfeld/Schweiz

Wohnort: Gaschurn/Vorarlberg

Größe/Gewicht: 1,90 m/98 kg

Familienstand: ledig

Verein: SC Gaschurn

Hobbys: Surfen

Homepage: de-de.facebook.com

Größte Erfolge:

Olympia: 17. 2014 Sotschi

WM: 5. 2015 Kreischberg, 6. 2013 Stoneham, 11. 2017 Sierra Nevada

Weltcup: 4 Siege - 2013 Sotschi, 2015 Montafon, 2017 Solitude und Bansko. Weitere zwei zweite und fünf dritte Plätze, 1 Team-Erfolg mit Schairer

Universiade: Silber 2015 Sierra Nevada

Junioren-WM: Gold 2012 Sierra Nevada, Silber 2013 Erzurum

2. Olympiateilnahme

Markus SCHAIRER (30)

Geboren: 04. Juli 1987 in Bludenz/Vorarlberg

Wohnort: Schruns

Größe/Gewicht: 1,77 m/83 kg

Familienstand: ledig, 1 Tochter (Mathilda)

Verein: WSV St. Gallenkirch

Hobbys: Schwimmen, Beachvolleyball

Homepage: www.facebook.com

Größte Erfolge:

Olympia: 23. 2010 Vancouver, 33. 2014 Sotschi

WM (1 Gold/1 Silber): Gold 2009 Gangwon, Silber 2013 Stoneham, 7. 2007 Arosa, 8. 2017 Sierra Nevada, 9. 2011 La Molina

Weltcup: 4 Siege (2009 Cypress, Stoneham und La Molina, 2013 Montafon), 1 Team-Erfolg mit A. Hämmerle

Cross-Gesamtweltcupsieger 2009

Junioren-WM: Silber 2007 Sportgastein und 2005 Zermatt

Sonstiges: Jüngster Cross-Weltmeister und -Gesamtweltcupsieger

3. Olympiateilnahme

Thomas STEU (23) Doppelsitzer

Geboren: 9. Februar 1994 in Bludenz

Wohnort: Bludenz

Größe/Gewicht: 1,82 m/87 kg

Familienstand: ledig

Verein: RC Sparkasse Bludenz

Hobbys: Klettern, Fischen, Skaten

Homepage: www.facebook.com

Größte Erfolge (alle mit Lorenz Koller):

Weltcup: 4. Königssee 2016/17, 5. 2016/17 Altenberg, Pyeongchang und Sprint Sigulda, 6. 2017/18 Königssee und Oberhof

7. Gesamtweltcup Sprint und 8. Gesamtweltcup 2016/17

WM: 4. Sprint 2017 Igls, 6. Sprint 2016 Königssee

EM: Silber Teamstaffel und 4. Doppelsitzer 2017 Königssee, 8. 2016 Altenberg

U23-WM: Gold 2017 Igls

1. Olympia-Teilnahme