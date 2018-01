Neues Zentrum für moderne Mülltrennung

Die Mülltrennung wird von den Vorarlbergern leidenschaftlich betrieben. In Lauterach gibt es nun seit Oktober ein neues, top-modernes Altstoff-Sammelzentrum für die Hofsteig-Gemeinden. Das Angebot werde sehr gut angenommen, sagen die Verantwortlichen.

Bis zu 100 Kunden kommen jeden Tag nach Lauterach um Sperrmüll, Altholz, Elektrogeräte und anderen Schrott abzugeben. Der Betrieb sei gut angelaufen, die Erwartungen wurden sogar übertroffen, sagt Geschäftsführer Reinhard Karg. Gerechnet wird mit ca. 1.000 Tonnen Altstoff im Jahr.

ORF

30 Stunden in der Woche zugänglich

Die vier Hofsteig-Gemeinden haben das Sammelzentrum als Gemeindeverband umgesetzt. Alleine hätte man das nicht finanzieren und auch nicht verwalten können, sagt der Schwarzacher Bürgermeister Manfred Flatz. Für die Bürger von Vorteil seien auch die Öffnungszeiten. 30 Stunden in der Woche ist das Sammelzentrum zugänglich.

ORF

Weitere Sammelzentren in Vorarlberg geplant

Das Projekt sei zukunftsweisend. Derzeit gibt es im Land sechs derartige Altstoff-Sammelzentren, aber es dürften noch mehr werden. Für die Region Vorderland wurde es bereits beschlossen, es wird in Sulz entstehen. Zwei weitere sind in Planung - und zwar für die Region Am Kumma und für die Region Walgau West.