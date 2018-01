Arlbergbahnstrecke erneut gesperrt

Die Arlbergbahnstrecke ist aufgrund der Lawinengefahr erneut gesperrt worden. Der Bahnverkehr zwischen den Bahnhöfen Landeck-Zams und Bludenz wurde eingestellt. Laut Lawinenwarndienst soll die Lawinengefahr weiter steigen.

Bereits am vergangenen Donnerstag war die Bahnstrecke zwischen Vorarlberg und Tirol wegen Lawinengefahr gesperrt. Die Lawinenkommission gab Freitagfrüh die Strecke dann wieder frei - mehr dazu in Arlberg-Bahnstrecke wieder offen (voarlberg.ORF.at; 18.01.2018). Sonntagfrüh wurde die Strecke erneut gesperrt. Es fahren ersatzweise Busse. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Montagfrüh gesperrt.

Lawinengefahr steigt im ganzen Land

Große Vorsicht und Zurückhaltung empfiehlt der Lawinenwarndienst des Landes bei Aktivitäten im freien Gelände. Bis zu 50 cm Neuschnee im Gebirge über Nacht haben die Lawinengefahr weiter ansteigen lassen.

Es besteht verbreitet erhebliche Gefahr der Stufe drei - ab etwa 2.000 Meter große Gefahr der Stufe 4. Die größte Gefahr gehe vom Neu- und Triebschnee aus - in Gefahrenstellen wie eingewehten Steilhängen, Rinnen oder Mulden können Schneebretter schon bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden. Weil auch in der kommenden Nacht und am Montag ergiebige Schneefälle prognostiziert sind, könnte die Gefahr in den Hauptniederschlagszonen noch weiter ansteigen.

Erhöhte Lawinengefahr Schnee und Sturm haben in den letzten Tagen das Wetter besonders in den Bergen bestimmt. Samstagnacht beginnt es wieder zu schneien und es wird wieder stürmisch. Die Lawinenwarnstufe liegt bei Stufe drei und sie wird weiter steigen.

