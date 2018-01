Olympia für Scheyer in weite Ferne gerückt

Die Olympischen Winterspiele im Februar in Südkorea werden aller Voraussicht ohne Christine Scheyer stattfinden. Die Götznerin fährt am Samstag in der Damen-Abfahrt in Cortina nur auf Platz 26 und vergibt somit die letzte Chance auf ein Top-Ergebnis.

Scheyer ist somit nur achtbeste Österreicherin, der Sieg geht an die US-Amerikanerin Lindsey Vonn. Im zweiten Anlauf ist Vonn ihrer großen Favoritenrolle in Cortina d’Ampezzo gerecht geworden. Nach Platz zwei am Vortag setzte sich die 33-jährige US-Amerikanerin am Samstag überlegen vor der Liechtensteinerin Tina Weirather (+0,92 Sekunden) durch. Dritte wurde Vonns Landsfrau Jacqueline Wiles (0,98). Als beste der ÖSV-Damen kam Ramona Siebenhofer auf Platz vier (1,25) - mehr dazu in sport.ORF.at.

GEPA pictures/ Andreas Pranter

