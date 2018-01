Tourismus im Walgau kaum vorhanden

In der Region Walgau, dem Tal an der Ill zwischen Bludenz und Feldkirch, hat der Tourismus kaum Fuß gefasst. Regio-Obmann Florian Kasseroler sieht ebenfalls in diesem Bereich großen Aufholbedarf. Er war am Samstag Gast im ORF Radio Vorarlberg-Samstaginterview.

Der Tourismus führt im Walgau ein stiefmütterliches Dasein. Auch Kasseroler sieht hier großen Aufholbedarf. Es gebe kaum Übernachtungsmöglichkeiten, da es an Hotels und Pensionen fehle. Der Walgau sei in den 60er- und 70er-Jahren aufgrund der großen Industrie- und Mittelbetriebe nicht auf die Entwicklung des Tourismus angewiesen gewesen. Dennoch hätte der Walgau – auch jetzt noch - großes Potenzial in Sachen Tourismus.

FPÖ

Weniger Identitätsbewusstsein im Walgau

Es gibt Bregenzerwälder und es gibt Montafoner. Gibt es aber auch Walgauer? Diese Frage stellt man sich auch in der Region Walgau. Das Identitäts-Bewusstsein einer Region dürfe nicht überbewertet werden, sagt Kasseroler. Der Walgau sei eine historisch gewachsene Region, sie sei aber über die Jahrhundert aus dem Bewusstsein verschwunden. „Wir sind die Region gewesen, durch die man durchfährt“, sagt Kasseroler. Ihm sei es aber wichtiger, eine Identität, die langsam wächst. Es gebe natürlich Regionen, die eine Schein-Identität haben, die sich teilweise über touristische Hochglanz-Prospekte definieren, das brauchen wir aber nicht, so Kasseroler im Interview.

FPÖ-Bürgermeister und Regio-Obmann

Seit fünfzehn Jahren leitet Florian Kasseroler mittlerweile als Bürgermeister die Geschicke der Walgau-Gemeinde Nenzing. Als Freiheitlicher gehört er zur kleinen Gruppe der Ortschefs im Land, die nicht der ÖVP entstammen. Mit seinem Brotjob als Nenzinger Bürgermeister ist es für Kasseroler aber nicht getan. Er steht auch der Regio Im Walgau als Obmann vor.

Über die Probleme und Zukunftsperspektiven des Walgaus, des Tales der Ill zwischen Bludenz und Feldkirch, hat Jürgen Peschina im ORF Radio Vorarlberg Samstag-Interview mit Florian Kasseroler gesprochen.

Der Walgau ist ein ca. 20 Kilometer langes Tal an der Ill, im Süden Vorarlbergs. Das Tal ist ein Seitental des Rheintals, beginnt flussabwärts bei Bludenz, und endet in der Felsenau (Illschlucht) vor Feldkirch.

