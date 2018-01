Einbruchserie: 31 Autos in Bregenz „geknackt“

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Bregenz in 31 Fahrzeuge eingebrochen worden. Dabei wurden unter anderem Fahrzeugpapiere entwendet. Die Polizei sucht nun nach einer verdächtigen Person, die von Zeugen beobachtet wurde.

Die Einbrüche ereigneten sich laut Polizei im Ortsteil Weidach. Der bislang unbekannte Täter schlug dabei mit einem unbekannten Gegenstand zumindest eine Scheibe des jeweiligen Fahrzeuges ein.

In weiterer Folge entwendete die gesuchte Person gezielt diverse Wertgegenstände - vorwiegend Fahrzeugpapiere - aus dem Handschuhfach. Navigationsgeräte und Münzgeld wurden teilweise zurückgelassen. Nur zweimal nahm der Täter auch das Navigationsgerät an sich.

Auf Handschufach konzentriert

Auffallend ist laut Polizei, dass das Diebesgut in den meisten Fällen von außen nicht ersichtlich war und der Täter sich auf den Inhalt des Handschuhfaches konzentrierte. Als beim Einschlagen einer Pkw-Scheibe die Alarmanlage aktiviert wurde, flüchtete der Täter, wurde dabei jedoch beobachtet.

Zeugen gaben an, dass es sich um eine schlanke Person gehandelt hat, die mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war. Die Polizeiinspektion Bregenz ersucht um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.