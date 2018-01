Zehnjähriger auf Schutzweg angefahren

Ein Bub ist am Freitagmorgen in Lustenau auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst worden. Laut Polizei dürfte der Zehnjährige dabei mit dem Kopf gegen die Motorhaube geprallt sein.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 7.20 Uhr, als eine 67-jährige Frau mit ihrem Pkw auf der Kaiser-Franz-Josef Straße in Lustenau in Richtung blauer Platz unterwegs war. Augrund des starken Regens war die Sicht schlecht. Dadurch dürfte sie - so die Polizei - den zehnjährigen Buben, der den Schutzweg überqueren wollte, übersehen haben.

Folglich kam es zu einer frontalen Kollision. Der Junge dürfte dabei laut Polizei mit dem Kopf gegen die Motorhaube geprallt sein. Er zog sich dabei eine Platzwunde an der Stirn zu und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei anmerkt, trug das Kind zum Unfallzeitpunkt keine reflektierende Kleidung oder ein Warnweste. Diese hätte die Sichtbarkeit des Kindes erhöht.

