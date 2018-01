Mensch vor Wirtschaft: AK appelliert an Politik

AK-Präsident Hubert Hämmerle fordert von der Landesregierung eine Kurskorrektur in der wirtschaftspolitischen Debatte: Der Fokus müsse mehr auf den Arbeitnehmer gerichtet sein.

Trotz boomender Wirtschaft seien viele Arbeitende auf Sozialleistungen angewiesen, verdeutlichte Hämmerle am Freitag bei der Präsentation eines sogenannten AK-Standortpapieres zum Wirtschaftsstandort Vorarlberg.

Er stützt sich dabei auch auf die Expertise der neuen Bereichsleiterin für Grundlagenarbeit in der Vorarlberger Arbeiterkammer, Eva King. Sie hat – aufbauend auf einer Analyse des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg - Handlungsschwerpunkte und Positionen aus Arbeitnehmersicht ausgearbeitet. Ihre zentrale Botschaft: „Vorarlbergs wirtschaftlicher Erfolg beruht auf dem Fleiß, der hohen Produktivität und der Innovationskraft der Arbeitnehmer. Deshalb muss die Politik künftig die Rolle der Arbeitnehmer in den Mittelpunkt rücken und nicht nur auf Zuruf der Kapitalinteressen reagieren.“

Hämmerle forderte eine Kurskorrektur in der wirtschaftspolitischen Debatte, in der es derzeit fast nur um makroökonomische Kennzahlen und nicht um die konkrete Lebenssituation der in der Wirtschaft tätigen Menschen gehe. Der AK-Präsident sieht die Landespolitik am Zug. Sie müsse sich stärker den Interessen und Bedürfnissen der Arbeitsnehmer zuwenden. Das seien die wirklichen Leistungsträger.

AK fordert mehr Einbindung bei Ideenentwicklung

Zu wichtigen Themen wie etwa die Digitalisierung in der Arbeitswelt werde die Arbeitnehmervertretung von der Landesregierung gar nicht mehr gefragt. Vielmehr stünden die Wünsche der Unternehmen im Fokus. Was auf der Strecke bleibe, seien faire Löhne sowie Beschäftigung für Ältere und Frauen, so Hämmerle.

Die Arbeitnehmervertretung müsse künftig in alle Prozesse, die arbeitnehmerrelevant seien, eingebunden sein. Man wolle dabei sein, wenn eine Idee entstehe und nicht erst am Schluss eines Diskusionssprozesses damit konfrontiert werden.

Hämmerle: Hausbau ohne Erbe nicht leistbar

King warnte vor dem Auseinanderdriften in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Man schaue zwar auf die guten Wirtschaftsdaten, sehe aber nicht, wie viel davon auch wirklich bei den Arbeitnehmern ankomme. Hämmerle brachte dazu ein Beispiel: Früher habe man ein Haus mit dem Einkommen einer Person und etwas Eigeninitiative bauen können. Heute würden das ein junges Paare ohne Erbe nicht mehr schaffen - trotz guter Ausbildung und zwei Jobs.

Wenn man Reallohnverluste in den unteren Einkommensschichten habe und keine Steigerung seit 25 Jahren, dann sei klar, wer da automatisch von diesem Wohlstand profitiere, so King weiter. Wenn Wohnen nicht mehr leistbar sei, habe man ein Problem, denn dann breche die Gesellschaft auseinander. Wenn die Besteuerung so funktioniere, dass Unternehmen nichts zahlen und Kapitalerträge „flat-besteuert“ würden, Arbeitnehmer aber progressiv die ganze Steuerlast trügen, bleibe nichts übrig, so King. Da breche wirklich die Gesellschaft auseinander. Es sei also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch demokratiepolitisch wichtig, ob Arbeitnehmervertreter mit an den Tisch geholt werden.

1.700 Euro Mindestlohn gefordert

Die Arbeiterkammer besteht auf 1.700 Euro Mindestlohn, eine Abschaffung der kalten Progression sowie dem Ausbau der Kinderbetreuung, um Frauen die Wahl zwischen Beruf und Familien zu ermöglichen. Für ältere Arbeitnehmer will sich die AK an Strategien beteiligen, die noch vor einer Arbeitslosigkeit greifen.

Und im Bereich der Bildung gehe es um Maßnahmen gegen die Verfestigung der Ungleicheit - denn aus bildungsfernen Milieus erreichen nur sechs Prozent einen Uni-Abschluss. Bei Akademiker-Eltern seien es 54 Prozent, verdeutlichte die AK.

Links: