Brandbilanz im Advent: Drei Feuerwehreinsätze

In der Advent- und Weihnachtszeit 2017 gab es drei Brandereignisse mit Feuerwehreinsatz - bei einem handelte es sich um einen Christbaumbrand, der sich auf das Haus ausbreitete. Das gab die Brandverhütungsstelle nun bekannt.

Der Brand in einem Wohnhaus in Dornbirn ereignete sich am Heiligen Abend - mehr dazu in Reihenhaus brannte am Heiligen Abend. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl gerade noch verhindern, so Ralph Pezzey von der Brandverhütungsstelle Vorarlberg.

Außerdem wurde die Vorarlberger Feuerwehr in der Advent- und Weihnachtszeit in zwei weiteren Fällen jeweils über eine Brandmeldeanlage alarmiert. Dabei hatten sich trockenes Moos in einer Laterne bzw. die Hülle einer Kerze entzündet. In beiden Fällen konnte das Feuer von den anwesenden Personen bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Kleinbrände verliefen glimpflich

Neben dem Brand eines Adventkranzes kam es entsprechend den Angaben einzelner Feuerversicherungen zu vier weiteren Schadensereignissen durch Kerzen bzw. sonstigen Leuchtmitteln, die jedoch keinen Feuerwehreinsatz auslösten. Diese Kleinbrände verliefen relativ glimpflich und verursachten nur geringe Sachschäden. Insgesamt liege man bei der Anzahl der Brände heuer auf dem Vorjahresniveau, so Pezzey. Verletzt wurde niemand.

Links: