Clinic Service: Umsatz seit Gründung verdoppelt

Das Facility-Anbieter Clinic Service Vorarlberg (CSV) hat sich seit seiner Gründung vor zehn Jahren sowohl beim Personalstand als auch in punkto Umsatz verdoppelt. Vergangenes Jahr erzielte das Unternehmen 7,8 Mio. Euro.

Das sind 6,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Zuwachs erkläre sich zum einen durch von Bestandskunden erweiterte Aufträge sowie zusätzliche Sonder- und Spezialreinigungen, wie sie etwa nach Abschluss von Baustellen durchgeführt werden müssen, so die Geschäftsführer Manfred Ruppert und Jürgen Giesinger, Leiter Operatives Controlling, im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur.com. Zum anderen hänge das Plus aber auch mit den gestiegenen Lohnkosten zusammen, welche man im Rahmen der Kundenvereinbarungen teilweise weitergebe.

Auch Personalstand seit Gründung verdoppelt

Das jüngste Geschäftsvolumen von 7,8 Millionen Euro bedeute, dass CSV zehn Jahre nach Abschluss des ersten vollständigen Geschäftsjahres 2007 den Umsatz mehr als verdoppelt habe, so Ruppert und Giesinger. Auch der Personalstand habe sich seit den Gründungsjahren verdoppelt. Gegenwärtig sind rund 300 Mitarbeiter, davon etwa ein Drittel in Vollzeit, bei dem Unternehmen angestellt.

CSV wurde 2006 als sogenanntes Public-Private-Partnership Unternehmen (PPP) gegründet, wobei die landeseigene Krankenhausbetriebsgesellschaft KHBG 51 Prozent der Anteile hält. Die restlichen 49 Prozent gehören dem international tätigen Facility-Dienstleister Sodexo über seine Tochterfirma Sodexo Austria.

Keine medizinischen Dienstleistungen

Das Unternehmen erzielt etwa drei Viertel des Umsatzes mit verschiedenen Varianten der Gebäudereinigung, wobei der Löwenanteil auf die sogenannte Unterhaltsreinigung (tägliche Reinigungen etc.) entfällt. Ein Viertel des Geschäftsvolumens macht CSV mit zusätzlichen Dienstleistungen wie Security-Aufgaben, Stationsservice in diversen Krankenhausabteilungen, Transport- und Logistik- sowie Entsorgungsleistungen, Schneeräumung und Pflege der Außenanlagen. Die angebotenen Dienstleistungen sind nicht medizinischer, nicht pflegerischer und nicht technischer Natur. Allerdings benötige es für spezielle Reinigungsdienste wie etwa in OP-Räumen eine besondere Schulung des Personals.

45 Kunden in Vorarlberg

Zu den Kunden der CSV gehören vor allem die KHBG mit den fünf Landeskrankenhäusern sowie das Krankenhaus Maria Ebene mit den Supro- und Clean-Einrichtungen. Außerhalb der KHBG greifen unter anderen die Medizinprodukte Vorarlberg GmbH (MPAV, ein weiteres PPP-Modell der KHBG) sowie die illwerke/vkw-Gruppe und das Umweltinstitut auf die Dienste von CSV zurück. Mit Ausnahme der Zusammenarbeit mit der KHBG muss sich die CSV immer wieder Ausschreibungen unterwerfen, um Kunden auch weiterhin betreuen zu können. „Das gewährleistet, dass unsere Preise marktkonform sind“, so Ruppert und Giesinger.

Gegenwärtig betreue man in Vorarlberg etwa 45 Kunden, wobei es sich dabei immer um landesnahe Unternehmen oder Einrichtungen handle. „Diesbezüglich sind wir kein klassischer Marktteilnehmer. Wir versuchen klar abzugrenzen, wo unsere Zielgruppe aufhört und jene von Privatunternehmen wie Sodexo anfängt.“ Das ebenfalls öffentliche Krankenhaus Dornbirn ist übrigens kein Kunde der CSV. Allerdings ist dort Sodexo im Geschäft.

Moderate Wachstumspläne

So gesehen sind die weiteren Wachstumsmöglichkeiten der CSV in Vorarlberg hinsichtlich Neukunden zumindest auf den ersten Blick beschränkt. Allerdings verweisen Ruppert und Giesinger darauf, dass man auch bei den bestehenden Kunden noch deutliche Potentiale sehe. Das gelte zum Beispiel für den Stationsservice, der bislang nur in drei Stationen im LKH Feldkirch von CSV durchgeführt wird.

Dabei geht es unter anderem um die nicht-medizinische Aufnahme der Patienten auf der Station und viele andere im Stationsbetrieb anfallende Arbeiten, wie etwa die Wäscheverteilung. „Man kann sich das wie einen Hotelservice vorstellen“, so Ruppert. Je nach Gelegenheit könne man diesen Stationsservice auch auf andere Stationen in den KHBG-Häusern ausweiten.

Ebenso Potential gebe es bei vom Land betriebenen Altersheimen. Und schließlich werde auch das Security-Thema in Vorarlberg in den nächsten Jahren von steigender Bedeutung sein, sind Ruppert und Giesinger überzeugt. . Da man jedoch kein klassischer Marktteilnehmer sei, habe man auch eher nur moderate Expansionspläne.