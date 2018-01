29 Störfälle in Schweizer Atomkraftwerken

In den fünf Schweizer Atomkraftwerken haben sich im vergangenen Jahr 29 meldepflichtige Störungen ereignet. Nach Angaben der Schweizer Atomaufsichtsbehörde ENSI wurden alle Ereignisse der untersten Stufe 0 zugeordnet.

Zudem ist es im AKW Leibstadt zu zwei Schnellabschaltungen gekommen. Zwei Schweizer Atomkraftwerke standen für längere Zeit still: Das AKW-Beznau 1 ist schon seit März 2015 nicht mehr am Stromnetz. Das AKW Leibstadt stand von Herbst 2016 bis März vergangenen Jahres still, auch die Jahresrevision verlängerte sich um mehrere Wochen.

Rauch fordert AKW-Stopp in der Schweiz

Erst vergangene Woche hatte der Vorarlberger Landesrat Johannes Rauch (Grüne) einmal mehr die Abschaltung der Schweizer Atomkraftwerke gefordert. Es könne nicht oft genug betont und angesprochen werden, dass es von existenzieller Bedeutung sei, dass die Schweiz aus der Atomkraftnutzung aussteige. Durch den häufig vorkommenden Westwind könnte die Radioaktivität nach einem Unfall direkt nach Vorarlberg getragen werden, gibt Rauch zu bedenken.

Links: