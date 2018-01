Lawinengefahr: Bahnstrecke gesperrt

Aufgrund der hohen Lawinengefahr ist die Bahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck derzeit gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet worden, Fahrgäste müssen mit einer Stunde Verzögerung rechnen.

Die Dauer der Sperre sei derzeit noch nicht genau absehbar, so Christoph Gasser-Mair, ÖBB-Presseprecher für Tirol und Vorarlberg. Die Strecke könnte je nach Wetter bis 22. Jänner gesperrt sein. Die Lawinenkommission bewerte laufend die aktuelle Situation.

Lech und Zürs sind laut Straßenmeisterei derzeit noch mit dem Auto erreichbar, der Arlbergpass ist jedoch nicht mehr passierbar. Am Abend entscheidet die Lawinenkommission ob der Pass auch über Nacht gesperrt bleibt.

Den aktuellen Lawinenlagebericht können Sie hier abrufen.

Lawinengefahr der Stufe vier

Der Lawinenwarndienst stufte die Lawinengefahr in Vorarlberg auch am Donnerstag als „verbreitet heikel“ ein. Oberhalb von 1.800 bzw. 2.000 Metern herrsche „große“ Lawinengefahr der Stufe vier der fünfstufigen Skala. In dieser Höhenlage könnten Schneebretter bereits durch eine geringe Zusatzbelastung ausgelöst werden. Wer die gesicherten Pisten verlassen wolle, brauche viel Erfahrung in der Lawinenbeurteilung.

Experte Andreas Pecl nannte Kammlagen, eingewehte Steilhänge sowie Rinnen und Mulden als Gefahrenstellen. Durch die meist schlechte Verbindung des Neu- und Triebschnees mit der Altschneedecke sei zunehmend auch mit spontanen Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus stärker eingewehtem Steilgelände zu rechnen.

Auch in den nächsten Tagen angespannt

In Vorarlberg fielen in den Höhenlagen von Mittwoch auf Donnerstag erneut 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, lokal sogar noch mehr. Dazu wehte - vor allem in höheren Lagen - nach wie vor stürmischer Wind, der zu umfangreichen Verfrachtungen führte. „Die Lawinengefahr bleibt auch die nächsten Tage angespannt“, so Pecl.