75-Jähriger nach Skiunfall auf Intensivstation

Ein 75-jähriger Skifahrer ist am Montag bei einem Skiunfall im Skigebiet Brandnertal schwer verletzt worden. Er fuhr seinem 75-jährigen Begleiter auf, stürzte auf die frisch präparierte Piste und verlor kurz das Bewusstsein.

Laut Polizeiangaben fuhr der 75-Jährige gegen 9.30 Uhr gemeinsam mit einem befreundeten Skifahrer von der Bergstation der Glattjochbahn in Richtung Tal. Vor einem Flachstück kam es zur Kollision: Sein Begleiter musste die Geschwindigkeit drosseln, weil vor ihm ein Vater mit seinem Kleinkind fuhr. Der 75-Jährige dürfte das zu spät bemerkt haben und prallte auf seinen Freund.

Der Mann stürzte anschließend auf die frisch präparierte Skipiste und verlor dabei kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde vom Rettungshubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er derzeit auf der Intensivstation beobachtet wird. Laut Polizei befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr.

62-Jähriger stürzte 50 Meter in die Tiefe

Zu einem weiteren schweren Unfall kam es am Montag auf der Windeggerspitze in Brand. Ein 62-jähriger Skitourengeher war zur Mittagszeit in Richtung Windeggerspitze aufgestiegen. Etwa 20 Meter vor dem Gipfel brach die Skispur aus, der Mann stürzte 50 Meter in die Südostflanke.

Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber Gallus 1 mittels Bergetau geborgen und dann ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Er erlitt Rippenbrüche und Schnittwunden im Gesicht.