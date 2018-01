Post will mehr für Urlaubsvertretung zahlen

Die Postdirektion wird den Lohn für Urlaubsvertretungen erhöhen. Das kündigte Postpresse-Sprecher Michael Homola am Dienstag in einem Schreiben an den ORF an. Damit reagiert die Post auf Berichte über 1.000 Euro-Jobs.

Der Betrag für Urlaubsersatzkräfte werde im kommenden Sommer auf vermutlich 1.100 Euro angehoben, so Pressesprecher Homola. Für die Postgewerkschaft ist es nach wie vor zu wenig.

40 Urlaubsvertretungen im Sommer

Laut Postgewerkschaft werden im Sommer mindestens 40 Urlaubsvertretungen benötigt. Damit können Urlaubsüberhänge von Angestellten abgebaut werden. Bei der Entlohnung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch mit 1.000 Euro hat die Gewerkschaft keine Mitsprachemöglichkeit. Gewerkschafter Franz Mähr verwies aber darauf, dass der Mangel an Urlaubsvertretungen im vergangenen Jahr ein Auslöser für die Zustellprobleme der Post waren - mehr dazu in Aufregung über 1.000-Euro-Lohn bei der Post (vorarlberg.ORF.at; 15.1.2017).