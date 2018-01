Hubschrauber im Dauereinsatz am Arlberg

Vier Skifahrer sind am Montag am Arlberg bei Unfällen auf der Piste verletzt worden, drei davon schwer. Alle vier Wintersportler mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 29- und 64-jährigen deutschen Frauen waren gegen 14.00 Uhr vom Seekopf in Richtung Madloch-Talstation unterwegs, als der Unfall passierte, teilte die Polizei mit. Die Jüngere der beiden verletzte sich dabei an beiden Unterarmen schwer. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Ihre Kontrahentin zog sich schwere Verletzungen an einem Unterschenkel und an der Wirbelsäule zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Gallus 1 in das Landeskrankenhaus Bludenz geflogen.

Bereits am Morgen stürzte ein 49-jähriger Wintersportler auf der eisigen Piste 210 „Schlosskopf“ in Lech und erlitt dabei eine schwere Wirbelverletzung. Zu Mittag fiel eine 50-jährige Wintersportlerin im freien Skiraum in Klösterle hin und verletzte sich am Knie. Sie wurde vom Notarzthubschrauber Robin 3 mittels Tau geborgen. Den 49-Jährige brachte der Hubschrauber „Gallus 1“ in das Landeskrankenhaus Feldkirch.