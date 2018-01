Landtag: Hartmann folgt Schöbi-Fink nach

Markus Hartmann von der ÖVP wird für die designierte Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink in den Vorarlberger Landtag nachrücken. Als inhaltlichen Schwerpunkt nennt Hartmann das Thema Regionalität.

Wenn Barbara Schöbi-Fink nach ihrer Wahl zur Landesrätin ihr Abgeordnetenmandat zurücklegt, wird ihr Hartmann als das nächstgereihte Ersatzmitglied in den Landtag nachfolgen. „Mit Markus Hartmann zieht eine Persönlichkeit in den Vorarlberger Landtag ein, die ebenfalls über langjährige kommunalpolitische Erfahrung verfügt. Mit diesem Erfahrungsschatz wird er in Zukunft die Arbeit des Landtagsklubs der Vorarlberger Volkspartei unterstützen“, sagt Volkspartei-Klubobmann Roland Frühstück.

ÖVP/Mauche

Seit 2005 ist Hartmann Gemeindevertreter in seiner Heimatgemeinde Dünserberg und seit 2013 auch Vizebürgermeister. Der gelernte Molkerei- und Käsemeister sieht sich als Anwalt der Regionalität. „Gerade bei Lebensmitteln wird die Herkunft immer wichtiger. Hier möchte ich auch meine berufliche Erfahrung in die Arbeit als Landtagsabgeordneter einfließen lassen“, sagt Hartmann. Auch die Entwicklung des ländlichen Raumes sei ihm sehr wichtig und werde ein Schwerpunkt seiner Abgeordnetentätigkeit bilden.

Hartmann wird voraussichtlich in der Landtagssitzung am 7. März als Abgeordneter angelobt werden. Dadurch werden dem ÖVP-Landtagsklub künftig nur noch drei Frauen angehören- mehr dazu in ÖVP-Rochaden: Weniger Frauen im Landtag.