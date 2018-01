Aggression gegen Sanitäter nimmt zu

Die Aggressionen gegen Einsatzkräfte nahmen in den letzten Jahren laut dem Roten Kreuz deutlich zu. Immer wieder müssen sich Sanitäter von Patienten oder Angehörigen beschimpfen und bedrohen lassen. Und auch tätliche Angriffe kommen vor.

Immer wieder seien Vorarlbergs Rettungskräfte mit Anfeindungen, Beleidigungen oder Attacken konfrontiert, sagt Curtis Schwarzl, langjähriger Sanitäter in Dornbirn. Und: Die Fälle von Aggression gegenüber Einsatzkräften seien spürbar häufiger geworden.

Einmal sei er von einem am Boden liegenden Mann attackiert und gewürgt worden, als er die Atemwege des Mannes kontrollieren wollte, erzählt Schwarzl. Als ein Pkw im vorigen Jahr in die Dornbirner Ach stürzte, seien Schaulustige mit ihren Handys bis zum Fluss hinabgestiegen, um den besten Blickwinkel zu erheischen. Viele Menschen würden eher Smartphone als zum Erste-Hilfe-Koffer greifen, so der Sanitäter.

Gozzi: Respekt fehlt

Meist sei in diesen Fällen Alkohol im Spiel, sagt Rot-Kreuz-Geschäftsführer Roland Gozzi - oder die Patienten seien psychisch beeinträchtigt. Aber auch Angehörige oder Schaulustige können am Einsatzort Probleme machen.

Auffallend ist laut Gozzi, dass vielen mittlerweile der nötige Respekt gegenüber den Rettungskräften fehle. Er führt das auf den gesellschaftlichen Wandel zurück: Man werde schneller verbal ausfällig. Und dann folge oft der nächste Schritt, etwa dass man sich zu einem „Schubser“ hinreißen lasse.

Regelmäßige Schulungen

Bereits seit mehreren Jahren werden beim Roten Kreuz regelmäßig Fortbildungen für die Santitäter angeboten. Dabei gehe es vor allem darum, Gefahren vor Ort so rasch wie möglich zu erkennen, um richtig reagieren zu können, sagt Schulungsleiter Andreas Enne.

Unsicherheit und Unverständins bei den Kollegen sei groß: „Jetzt mache ich freiwillig Dienst, opfere Freizeit, und dann komme ich zu Menschen, die mich dann verbal wirklich angehen und vielleicht sogar bedrohen.“ Angezeigt werden derartige Vorfälle oder Angriffe beim Roten Kreuz im Normalfall nicht.