Fünfjähriger wurde bei Skiunfall schwer verletzt

Ein fünfjähriger Bub ist am Sonntag bei einem Skiunfall in Zürs schwer verletzt worden. Er geriet über den Pistenrand und stürzte in einen Bach. Dort blieb er mit dem Kopf im Wasser regungslos liegen.

Der Bub war gemeinsam mit seinem Vater auf der roten Piste im Skigebiet Zürs unterwegs, als er laut Polizei mit hohem Tempo am Ende des Steilhangs über den Pistenrand geriet.

Der junge Skifahrer stürzte ins Bachbett des Pazielbaches und blieb dort mit dem Kopf im Wasser regungslos liegen. Sein Vater fuhr sofort zur Unfallstelle und zog seinen Sohn aus dem Wasser. Kurz darauf kam der Fünfjährige wieder zu sich.

Hals- und Kopfverletzungen erlitten

Der Bub musste mit größeren Schnittverletzungen im Halsbereich sowie mit Kopfverletzungen mit dem Notarzthubschrauber Gallus 1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden.

