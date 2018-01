Radlader in Garage geriet in Brand

In einer Garage in Bürs ist am späten Samstagnachmittag ein Radlader in Brand geraten. Am Gebäude und an der Arbeitsmaschine entstand hoher Sachschaden. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Kurz nachdem der Radlader in die Garage gestellt wurde, brach das Feuer aus. Die Feuerwehr Bürs konnte mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften den Brand löschen, es wurde niemand verletzt.