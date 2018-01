Einbrüche in Hard: Jugendliche ausgeforscht

Die Polizei konnte drei Einbrüche in die Schule Mittelweiherburg in Hard klären. Sechs Jugendliche wurden ausgeforscht, die laut Polizei die Taten begangen und dabei Handys, Bargeld, Lebensmittel und Tabak gestohlen haben.

Nach umfangreichen Erhebungen gelang es der Polizei Hard drei Einbruchsdiebstähle in die Volks- und Mittelschule Mittelweiherburg sowie in vier Spinde der Mittelschule in Hard zu klären. Ausgeforscht wurden sechs Jugendliche, davon drei ehemalige Schüler der Schule, die in unterschiedlichen Zusammensetzungen die Straftaten begangen haben.

Sie stahlen Bargeld, Handys sowie Lebensmittel, Tabak und Getränke, heißt es bei der Polizei. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Weiters konnten eine Hehlerei, mehrere Nötigungen und eine Körperverletzung innerhalb der Jugendlichen geklärt werden. Die Jugendlichen werden auf freiem Fuße der Staatsanwaltschaft angezeigt.