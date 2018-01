Viele Familienpässe abhanden gekommen

Zwei Tage vor dem Familienskitag laufen beim Vorarlberger Familienpass die Telefonleitungen heiß: Viele Familien geben an, den neuen Pass noch nicht erhalten zu haben. Ohne ist eine Teilnahme aber ausgeschlossen.

Die Familienpässe für das Jahr 2018 seien pünktlich versendet worden, heißt es bei den Verantwortlichen. Woran es genau liegt, dass viele Familien ohne dastehen, sei nicht klar: Vielleicht liege es am Versanddienst, vielleicht aber auch daran, dass diese die Briefe in der Weihnachtspost schlicht übersehen wurden. In der Woche vor dem Familienskitag gebe es jedes Jahr viele Anrufe - heuer sei der Ansturm aber besonders groß.

Wer den Pass nicht bekommen hat, hat jetzt noch zwei Möglichkeiten: Entweder bei der jeweiligen Gemeinde abholen- oder die App herunterladen. Auch der digitale Pass muss aber freigeschaltet werden. Die Leitungen sind am Freitag noch bis 17.00 Uhr offen (05574/511 24159). Bei Vorlage des Familienpasses verlangen die Liftbetreiber am Sonntag lediglich 20 Euro für die ganze Familie.

