Neue Landesrätin will „Gemeinsame Schule“

Die künftige Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) will am Projekt „Gemeinsame Schule“ festhalten. Schöbi-Fink glaubt, bis in zehn Jahren könne das Projekt umgesetzt sein.

In acht bis zehn Jahren werde es keine Rolle mehr spielen, in welche Schule Eltern ihre Kinder schickten, sagte die künftige Landesrätin im Vorarlberg Heute-Interview am Donnerstag. Am Mittwoch wurde die 56-Jährige als Nachfolgerin von Landesrätin Bernadette Mennel (ÖVP) öffentlich vorgestellt. Laut Schöbi-Fink wären Mittelschule und Gymnasium dann so gut, dass keine Unterschiede mehr feststellbar wären. Der Frage, ob die Gymnasium-Unterstufe bestehen bleibt, wich die künftige Landesrätin aus. Sie sei noch nicht gewählt.

Auch für das Sportressort wird Schöbi-Fink zuständig sein. In diesem Bereich verlasse sie sich auf kompetente Mitarbeiter.