Solidarität mit Postgewerkschafter Mähr

Nach einer Klage der Post AG gegen den Vorarlberger Personalvertreter Franz Mähr treten nun Arbeiterkammer und Gewerkschaft auf den Plan. Die beiden Arbeitnehmerorganisationen unterstützen Mähr und verurteilen die Klage gegen ihn scharf.

Gewerkschaftsvertreter Franz Mähr machte öffentlich auf Zustellungsprobleme der Post in Vorarlberg aufmerksam. Post- Generaldirektor Georg Pölzl brachte eine Klage gegen Mähr ein. Mähr soll der Kontakt zu den Medien verboten werden.

Arbeitnehmervertreter gegen Verbot

Arbeiterkammer und Gewerkschaft verurteilen den juristischen Schritt der Generaldirektion. Arbeiterkammer-Vizepräsidentin Manuela Auer sagte, dass Aufzeigen von Missständen und Fehlentwicklungen werde sich ein Gewerkschafter nicht verbieten lassen.

Die Generaldirektion verteidigt ihre Klage in einer Stellungnahme an den ORF. Die Aufgaben eines Personalvertreters sollten sich nach innen richten, heißt es. Die Befassung von Medien zähle nicht zu seinen Aufgaben.

Weitere Schritte

In der kommenden Woche wird eine Online- Petition für Mähr und andere Postmitarbeiter starten. Mähr schließt eine außergerichtliche Einigung mit der Generaldirektion aus. Wegen der Zustellprobleme will die Postspitze mit politischen Vertretern des Landes Ende Februar in Bregenz zusammentreffen.

