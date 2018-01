Vater und Sohn aus Notlage gerettet

In Stuben sind am Donnerstag Touristen aus Deutschland abseits der Piste in eine Notlage geraten. Sie konnten einen Notruf absetzen und mit Hubschrauber in Sicherheit gebracht werden.

Ein 46-jähriger Skifahrer fuhr Donnerstag mit seinem 15-jährigen Sohn von der Bergstation Albona Richtung Stuben ab. Sie wählten eine Route im freien, ungesicherten Skigelände. Dabei gerieten sie in den Sackbach, der teilweise mit Lawinenschnee gefüllt war.

Vater und Sohn kamen auf dem vereisten Lawinenschnee nicht mehr weiter und alarmierten die Pistenrettung. Die beiden wurden unverletzt mit Hubschrauber geborgen und ins Dorf geflogen.