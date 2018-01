Lehrlingszahlen sind im Vorjahr leicht gestiegen

Die Zahl der Lehrlinge in Vorarlberg steigt wieder an. Nach Angaben der Wirtschaftskammer standen mit Ende des Vorjahres 7.028 Lehrlinge in Ausbildung, ein Plus von 0,8 Prozent gegenüber 2016.

Es sei erfreulich, dass es trotz der demografischen Herausforderung gelungen sei, den Anteil der Jugendlichen, die sich für eine Lehre entscheiden, weiterhin hoch zu halten, so Wirtschaftskammer-Direktor Christoph Jenny.

Lehrlingsstatistik 2017 Vorarlberg

Mehr Lehrlinge im ersten Lehrjahr

Gesteigert hat sich laut Wirtschaftskammer auch die Zahl der Lehrlinge im ersten Lehrjahr. Im Vorjahr haben 2.279 Jugendliche eine Lehre begonnen, das ist ein Plus von 1,6 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Damit würden 52,8 Prozent der 15-Jährigen eine Lehre beginnen, das sei ein Spitzenwert im Vergleich mit den anderen Bundesländern.

Lehrlingsstatistik 2017 Vorarlberg/ Die Wirtschaft

Gestiegen ist auch die Zahl der Lehrlinge, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Waren es im Jahr 2016 noch 777 Jugendliche, erhöhte sich die Zahl im Vorjahr auf 926 junge Menschen. Diese Steigerung sei auf Maßnahmen und Aktivitäten im Flüchtlingsbereich zurückzuführen.

Metalltechniker und Einzelhandelskauffrau

Bei den Burschen führt nach wie vor der Beruf Metalltechniker, bei den Mädchen befindet sich der Beruf Einzelhandelskauffrau an erster Stelle. Fast die Hälfte aller weiblichen Lehrlinge wird in vier Lehrberufen ausgebildet.

Weniger Ausbildungsbetriebe

Die Zahl der Ausbildungsbetriebe hat sich von 1.883 auf 1.873 leicht reduziert. Fast die Hälfte der Betriebe würde nur einen Lehrling ausbilden, so Jenny. Kleine Unternehmen würden sich im Wettbewerb um die Jugendlichen am schwersten tun und oft keine geeigneten Kandidaten finden. Dann würden sie aus der Lehrlingsausbildung herausfallen.

