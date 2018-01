Parteien begrüßen Neubesetzungen

Die ÖVP-Nominierungen von Martina Rüscher als Landtags-Vizepräsidentin und Barbara Schöbi-Fink als Bildungs-Landesrätin stoßen auf breite Zustimmung bei den anderen Fraktionen.

Grüne, SPÖ und Neos wollen am 31. Jänner der Wahl von Rüscher ins Präsidium zustimmen. Der Kommunikations-Beraterin aus Andelsbuch wird zugetraut, ihre Funktion überparteilich, kompetent und ausgleichend wahrzunehmen. Die FPÖ will erst in ihrer Klubsitzung am Montag entscheiden, ob sie Rüscher ebenfalls unterstützen wird. Die Wahl von Schöbi-Fink in die Regierung wird hingegen von allen mitgetragen.

„Verlässliche Kraft“ in Bildungspolitik

Langjährige Erfahrung in der Stadt- und Landespolitik, offen für Neues, und als AHS-Lehrerin mit der nötigen Fachkompetenz ausgestattet. Mit solchen Zuschreibungen wird die Feldkircher ÖVP-Vize-Bürgermeisterin Barbara Schöbi-Fink von den anderen Landtagsparteien bedacht. Dass sie nun Landesrätin werden soll, unterstütze der Koalitionspartner, erklärt Grünen-Bildungssprecher Daniel Zadra: „Wir begrüßen das. Aus meiner Sicht bleibt sie eine verlässliche Kraft. Wir arbeiten in verschiedenen Projekten ja schon eng zusammen.“

Ähnlich auch SPÖ-Landesparteiobfrau und Bildungssprecherin Gabriele Sprickler-Falschlunger. Schöbi-Fink sei eine sehr gut Wahl. Sie habe sich als offene und kompetente Landtagsabgeordnete ausgezeichnet.

Zustimmung mit Einschränkung

Auch die Neos wollen Schöbi-Fink unterstützten, wenn sie den richtigen Bildungsweg einschlage, wie Landessprecherin Sabine Scheffknecht erklärt. Und die FPÖ erwartet einen Schnellstart der Neuen, da sie bereits wisse, wo der Schuh drücke, so Bildungssprecher Christoph Waibel. Auch die FPÖ werde Schöbi-Fink unterstützen.