Einbrecher-Duo gefasst: 15.800 Euro Schaden

Die Polizei Lustenau konnte zwei mutmaßliche Einbrecher ausforschen. Die beiden jungen Männer sollen innerhalb von drei Monaten 13 Einbruchsdiebstähle begangenen haben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.800 Euro.

Die beiden in Lustenau wohnhaften Männer, 19 und 24 Jahre alt, sollen von Mitte März bis Mitte Juni des Vorjahres in den Bezirken Dornbirn und Bregenz in zwölf Baustellencontainer und in ein Firmengebäude eingebrochen haben. Dabei sollen sie meist Bargeld aber auch technische Geräte gestohlen haben.

Der Wert der Beute lag laut Polizei bei rund 2.500 Euro, der Sachschaden betrug rund 13.300 Euro. Insgesamt könne man dem Duo neun vollendete Einbruchsdiebstähle nachweisen, in drei Fällen sei es beim Versuch geblieben. Die Männer wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt. Sie sind laut Polizei nicht geständig.