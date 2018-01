ÖVP-Rochaden: Weniger Frauen im Landtag

Aufgrund der jüngsten ÖVP-Personalrochaden werden dem ÖVP-Landtagsklub künftig nur noch drei Frauen angehören. Klubobmann Roland Frühstück sieht darin kein Problem. Mit den Personalentscheidungen sinkt auch der Frauenanteil im Landtag.

Durch den Rückzug von Bildungslandesrätin Bernadette Mennel und Landtagsvizepräsidentin Gabriele Nußbaumer wird es innerhalb der ÖVP einige Änderungen geben. Barbara Schöbi-Fink wird neue Landesrätin, Martina Rüscher neue Landtagsvizepräsidentin - mehr dazu in Schöbi-Fink wird neue Bildungslandesrätin.

Auf Frauen folgen Männer nach

Mit den getroffenen Personalentscheidungen werden dem ÖVP-Landtagsklub künftig weniger Frauen angehören. Mit Beate Gruber, Martina Rüscher und Monika Vonier werden dem Klub nur mehr drei Frauen angehören.

Gabriele Nußbaumer verabschiedet sich gänzlich aus der Politik, Schöbi-Fink wechselt in die Regierung. Für diese beiden Frauen rücken zwei Männer nach. Auf Nußbaumer folgt Steve Mayer, Bürgermeister von Fraxern, nach. Für Schöbi-Fink könnte Markus Hartmann, Landwirt aus Dünserberg, in den Landtag einziehen. Mit ihm würden derzeit noch Gespräche geführt, sagt ÖVP-Klubobmann Frühstück.

Dass dem ÖVP-Klub dann nur noch drei Frauen angehören, sei kein Problem, so Frühstück. Das würde die Reihung auf den jeweiligen Listen so ergeben. Außerdem würden ja zwei ÖVP-Frauen in politische Spitzenfunktionen aufrücken.