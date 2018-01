Alkohol-Tests auf der Piste kein Thema

In Oberösterreich forderte die Ärztekammer zuletzt die Einführung von verpflichtenden Alkohol-Kontrollen von verletzten Wintersportlern. In Vorarlberg sind solche Kontrollen bislang noch kein Thema.

Laut Martin Pfanner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit verletzen sich jährlich rund 2.100 Skifahrer und 400 Snowboarder in Vorarlberg so schwer, dass sie zu einer Nachbehandlung ins Krankenhaus müssen. In wie vielen Fällen das am konsumierten Alkohol liege, lasse sich nicht sagen. Weil sich Alkohol aber negativ auf die häufigsten Unfallursachen auswirke - wie Selbstüberschätzung oder hohe Geschwindigkeit - wären für Pfanner Alkoholkontrollen nach Verletzungen vorstellbar.

Laut Landespolizeidirektion fehlt dafür aber die rechtliche Grundlage. Anders als nach einem Unfall im Straßenverkehr gebe es auf der Piste keine Verpflichtung, sich einem Alkoholtest zu unterziehen. Für die Ärztekammer sind durch Alkohol verschuldete Skiunfälle ohnehin kein relevantes Problem in Vorarlberg.

