Schöbi-Fink soll Mennel nachfolgen

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) schlägt VP-Bildungssprecherin Barbara Schöbi-Fink als neue Bildungslandesrätin und Martina Rüscher als zweite Landtagspräsidentin vor. Jetzt ist der Parteivorstand am Wort.

Wallner gab die Nominierungen von Schöbi-Fink und Rüscher am Mittwoch via Aussendung bekannt und beendete damit die Spekulationen um die Nachfolge von Bildungslandesrätin Bernadette Mennel und Landtagsvizepräsidentin Gabriele Nußbaumer (beide ÖVP). Vor allem die Feldkircher Vizebürgermeisterin Schöbi-Fink war schon im Vorfeld immer wieder als Favoritin für die Mennel-Nachfolge genannt worden.

Mathis

Die Neubesetzung der beiden Funktionen waren notwendig geworden, nachdem Landtagsvizepräsidentin Nußbaumer im Dezember im Landtag überraschend ihren Rücktritt bekanntgegeben hatte. Die 61-Jährige nannte damals persönliche Beweggründe als Grund für ihren Rücktritt. Vor wenigen Tagen verkündete dann auch die 58-jährige Mennel, sich mit 30. Jänner aus der Landespolitik zurückziehen zu wollen. Auch sie führte persönliche Gründe ins Treffen.

Schöbi-Fink: Bildung als „Herzensanliegen“

Schöbi-Fink wird jetzt die Agenden der Bildung und Wissenschaft, des Sports und der Gesetzgebung übernehmen. Die 56-Jährige arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Theologie von 1986 bis 1989 als Lehrerin. Von 1991 bis 1999 war sie im aktuellen Dienst des ORF Vorarlberg tätig. 2014 zog sie in den Vorarlberger Landtag ein. Seit 2015 ist sie Vizebürgermeisterin von Feldkirch.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sie sich erfreut über die neue Aufgabe: Bildung sei ihr „ein echtes Herzensanliegen“. Sie freue sich darauf, „noch mehr gestalterische Akzente“ setzen zu können.

Dietmar Mathis

Kommunikationsberaterin Rüscher ist seit 2000 Mitglied der Gemeindevertretung in Andelsbuch und seit 2014 im Landtag vertreten. Sie wertete ihre Nominierung auch als eine Anerkennung für die Frauen in der Politik: "Ich werde mich bemühen, das verantwortungsvolle Amt zur Zufriedenheit aller Fraktionen auszufüllen.“

Wallner lobt Kandidatinnen

Wallner lobte Schöbi-Fink als „ausgewiesene Bildungsexpertin und erfahrene Kommunalpolitikerin". Er habe vollstes Vertrauen, dass sie ihr neues Amt hervorragend ausfüllen werde. Rüscher werde für neue Impulse im Landtag sorgen und werde die Position der Landtagsvizepräsidentin „mit ihrer ausgleichenden Art“ sehr gut ausfüllen.

Parteivorstand am Zug

Am 22. Jänner müssen Schöbi-Fink und Rüscher vom Parteivorstand der ÖVP bestätigt werden. Das scheint so gut wie sicher: Die Vorstandsmitglieder hätten telefonisch bereits breite Zustimmung signalisiert, hieß es. In der Landtagssitzung am 31. Jänner sollen Schöbi-Fink und Rüscher dann in ihre neuen Ämter gewählt werden.

LAbg. Barbara Schöbi-Fink:

Geboren: 12.1.1961

Wohnhaft in Feldkirch

Beruf: AHS-Lehrerin, Journalistin

Verheiratet

Stadträtin in Feldkirch seit 2000

Vize-Bürgermeisterin von Feldkirch seit 09.04.2015

Mitglied des Vorarlberger Landtags seit 05.11.2014

LAbg. Martina Rüscher:

Geboren: 25.7.1972

Wohnhaft in Andelsbuch

Beruf: Kommunikationsberaterin

Verheiratet

Mitglied der Gemeindevertretung Andelsbuch seit 2000

Mitglied des Vorarlberger Landtags seit 15.10.2014