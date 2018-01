Feuerwehrmann rettet Nachbarn das Leben

In Hohenems dürfte ein couragierter Nachbar zum Lebensretter geworden sein. Der Mann hörte den Rauchmelder in der Nachbarwohnung und alarmierte seine Feuerwehr-Kollegen.

Der aufmerksame Nachbar, der auch Feuerwehrmann ist, hörte den Rauchmelder in der Nachbarwohnung piepsen. Er kletterte über den Balkon in die Wohnung im zweiten Obergeschoss. Als er sah wie groß die Rauchentwicklung bereits war, alarmierte er die Feuerwehr-Kollegen. Um in die Wohnung zu gelangen, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen. Dort fanden sie auch einen Mann, der bereits bewusstlos war, sagt Einsatzleiter Thomas Schelling.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der 38-jährige Mann wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Brandursache dürfte ein vergessener Topf auf dem Herd gewesen sein.

Rauchfrei geblasen

Die Wohnung wurde von der Feuerwehr rauchfrei geblasen, die Türe mit Schalungstafeln repariert und verschlossen. Der Sachschaden ist gering, die Wohnung weiterhin bewohnbar.

