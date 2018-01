Stall in Zwischenwasser völlig abgebrannt

An einem abgelegenen Ort in Zwischenwasser ist in der Nacht auf Mittwoche ein Stall völlig abgebrannt. Die Feuerwehr konnte nur zu Fuß zum Brandort gelangen. Nach ersten Informationen kam niemand zu Schaden.

Gegen 2.00 Uhr wurde der Brand eines Gebäudes oberhalb von Buchebrunnen gemeldet. Die Feuerwehren von Zwischenwasser, Sulz, Röthis und Rankweil rückten sofort aus. Da es keine Zufahrtstraße - nur einen Traktorweg gibt - konnten die Feuerwehrmänner nur zu Fuß zum Brandobjekt vordringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand und stürzte ein. Daraufhin wurde es kontrolliert abgebrannt. Die Höhe des Sachschadens und auch die Ursache sind nicht bekannt.

