Hard: Internationale Experten sollen Ideen liefern

Die zukünftige Gestaltung des Harder Hafenquartiers wird in der Bodenseegemeinde seit Monaten emotional diskutiert. Seit Montag sind Vertreter von vier internationalen Planungsbüros in Hard, um neue Ideen zu entwickeln.

Konkrete Pläne für Hard hat die internationale Expertengruppe noch nicht, wohl aber erste Ansätze. Auffällig sei etwa, dass zwischen der Gemeinde und dem Bodensee eine große Distanz bestehe, sagt Henning Stüben von der Urban Agency. Die Überbrückung der Uferzone sei eines der wichtigen Themen bei der Umgestaltung.

Alle eingeladenen Planungsbüros verfügen über viel Erfahrung mit dem Element Wasser. Snøhetta aus Norwegen hat etwa die Oper in Oslo gestaltet. Ein Projekt von dieser Größe ist in Hard nicht geplant, man will die Bevölkerung mit den Vorschlägen aber zumindest aufrütteln. Mit manchen Aspekten werde man sicher schockieren oder aufrütteln, meint Patrick Lueth von Snøhetta. Aber nur, wenn man Visionen oder Utopien aufzeige, könne man zu Lösungen kommen.

Bürgerbeteiligungsprozess im Mai

Bürgermeister Harald Köhlmeier (ÖVP) zeigt sich jedenfalls erfreut über die Präsenz der internationalen Büros. Jetzt gehe es darum, „mutige und kraftvolle Ideen“ zu entwickeln, die man dann gemeinsam mit der Bevölkerung ausarbeiten könne. Genau das haben auch die Experten vor: Die Bevölkerung müsse sagen könne, was sie von den Ideen halte, sagt Ville Hara von Avanto Architects. Dann könne man weiterarbeiten.

Die internationalen Planungsbüros haben rund einen Monat Zeit, um ihre Ideen zu entwickeln. Diese werden Ende Februar gemeinsam mit einer Expertengruppe diskutiert. Spätestens im Mai soll laut Bürgermeister Köhlmeier der Bürgerbeteiligungsprozess starten.

