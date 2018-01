Wieder mehr Wintervögel gezählt

Die alljährliche Wintervogel-Zählung des Vereins „BirdLife“ liefert heuer ein erfreuliches Ergebnis: Die Zahl der Vögel pro Garten hat wieder zugenommen. 25 wurden pro Garten gezählt - sechs mehr als im Vorjahr.

287 Vogelfreunde haben heuer in Vorarlberg bei der Wintervogelzählung mitgemacht. In der ersten Jännerwoche zählten sie eine Stunde lang Vögel an ihren Futterhäuschen. Das Ergebnis: Die Zahl der Wintervögel hat wieder zugenommen. Grund dafür sei, dass die Bedingungen im Mai und Juni letztes Jahr gut gewesen seien, sagt Hubert Salzgeber von BirdLife Vorarlberg. In diesen Monaten brüten die meisten Kleinvögel.

Der häufigste Vogel bei den Vorarlberger Futterhäuschen ist der Haussperling oder Spatz, gefolgt von der Kohlmeise, dem Buchfinken, und, auf Platz vier, der Amsel.

Zahl der Kleinvögel zurückgegangen

Vogelkrankheiten gibt es allerdings auch: Gerade Grünfinken können von Trichomonaden befallen werden. Finde man bei der Futterstelle einen geschwächten oder toten Vogel, dann soll man die Fütterung einstellen, des Futter im Restmüll entsorgen und das Futterhaus heiß auswaschen, sagt Experte Salzgeber. Erst nach ein paar Tagen soll man es wieder verwenden.

Trotz des erfreulichen Ergebnisse gibt Salzgeber zu bedenken, dass die Zahl der Kleinvögel in den letzten Jahren um etwa 30 Prozent zurückgegangen sei. Das habe mit der Intensivierung der Landwirtschaft, der Verwendung von Pestiziden und dem Verbauen und Versiegeln der Böden zu tun.

