Österreich-Rundfahrt startet erstmals in Feldkirch

Zum 15. Mal ist Vorarlberg heuer Teil der Österreich-Radrundfahrt. Dabei gibt es eine besondere Premiere: Erstmals fällt der Startschuss in Feldkirch, das 2018 sein 800-jähriges Stadtjubiläum begeht.

Die Auftaktetappe der 70. Auflage der Österreich-Radrundfahrt am 7. Juli beginnt und endet beim Montforthaus, auch die zweite Etappe wird dort gestartet. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Der restlichen Streckenverlauf wird erst am 3. Mai in Linz präsentiert.

Der Teamchef des Rad-Teams Vorarlberg, Thomas Kofler, konnte als Mitorganisator aber schon einige Streckendetails verraten: Die erste Etappe werde auf einem Rundkurs mit 30 bis 40 Kilometern stattfinden und werde in einem „spektakulären“ Finish mitten in Feldkirch enden. Die zweite Etappe werde dann über die Silvretta oder den Arlbergpass nach Tirol führen.