Vorsorgevollmacht statt Sachwalterschaft

Die Vorsorgevollmacht liegt in Vorarlberg voll im Trend. Immer öfter wird statt der Sachwalterschaft die kostengünstigere und einfachere Alternative genutzt. Neben Vorteilen kann eine Vorsorgevollmacht auch gewisse Nachteile haben.

Immer mehr Vorarlberger gehen im Krankheitsfall auf Nummer sicher, wenn es darum geht, ihre geschäftlichen Angelegenheiten zu regeln. Und sie vertrauen dabei lieber ihren eigenen Verwandten als den Gerichten. Seit zehn Jahren gibt es deshalb die Vorsorgevollmacht.

Zahl der Vorsorgevollmachten stark gestiegen

Die Vorarlberger Notariatskammer hat in den vergangenen zwei Jahren einen massiven Anstieg an sogenannten Vorsorgevollmachten verzeichnet. Österreichweit sind die Anträge in den letzten zwei Jahren um ein Drittel gestiegen. Eine Statistik für Vorarlberg gibt es zwar nicht, aber auch in Vorarlberg sei die Zahl deutlich gestiegen, sagt der Vize-Präsident der Notariatskammer, Richard Forster. Forster errichtet jährlich etwa 150 Vollmachten, andere Notare melden ähnliche Zahlen.

„Vorsorgevollmacht leichter zu handhaben“

Eine Vorsorgevollmacht sei einfacher zu handhaben, sagt Forster. Eine Sachwalterschaft sei aufwändiger, viele Dinge müssten vom Gericht genehmigt werden. Bei einer Sachwalterschaft müssten viele Dinge vom Gericht genehmigt werden und das koste, außerdem brauche es eine Buchhaltung, was bei der Vorsorgevollmacht nicht der Fall sei. Für Forster ist eine Sachwalterschaft in einer funktionierenden Familie nicht zwingend notwendig.

Jederzeit widerrufbar

Wissen müsse man aber, dass eine Vorsorgevollmacht jederzeit vom Betroffenen aufgehoben werden kann, auch wenn derjenige nicht mehr geschäftsfähig sei, sagt Forster. Dies sei ein Schutzinstrument, das man jederzeit widerrufen kann und nicht gebunden sei.

Die Kosten für eine Vorsorgevollmacht liegen zwischen 350 und 800 Euro. Forster erwartet, dass der Trend im Familienverband Vermögen zu verwalten, weiter zunimmt.

