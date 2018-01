Rückhalt für „Rauchfrei“-Initiativen

Verschiedene Initiativen wollen die Bundesregierung und die Gastronomen davon überzeugen, das generelle Rauchverbot doch noch umzusetzen. Rückhalt kommt vom zuständigen Landesrat und dem Sprecher der Gastronomen.

Der Palast Hohenems wird ab Juni komplett rauchfrei. Selbiges gilt auch in der Schlossbar, in der bisher noch geraucht werden darf und - geht es nach der Bundesregierung - auch weiterhin gequalmt werden könnte. Der Sprecher der Gastronomen, Andrew Nussbaumer, will mit gutem Beispiel vorangehen. „Es ist Zeit, rauchfrei zu werden, weil sehr viel Nachfrage von Gästen kommt, die das befürworten.“ Und auch das Personal würde das Rauchverbot wünschen.

Nach einer Umfrage der Wirtschaftskammer vom Sommer sind bereits 66 Prozent der Vorarlberger Betriebe rauchfrei, 90 Prozent sind mit dem Ergebnis zufrieden. Demgegenüber steht der Osten Österreichs, wo laut Umfrage 66 Prozent der Wirte froh sind, dass das Rauchverbot nicht kommt.

430.000 Unterstützer für Online-Petition

In immer mehr Bundesländern regt sich nun Widerstand - auch dort, wo die ÖVP oder die FPÖ in der Regierung sitzen. In Salzburg gibt es jetzt die Initiative „Freiwillig rauchfrei“ des dortigen ÖVP-Gesundheitsreferenten Christian Stöckl. Vorarlbergs Gesundheitslandesrat Christian Bernhard (ÖVP) kann dieser Initiative einiges abgewinnen: „Da geht es ja um Freiwilligkeit in der Gastronomie, die auch durch Plaketten entsprechend ausgezeichnet wird. Das gefällt mir als Idee so, wie es ist.“

Klar festgelegt haben sich in einer Online-Petition der Krebshilfe bereits mehr als 430.000 Unterzeichner - ein Rekordwert. Sie fordern ÖVP und FPÖ auf, dass Nichtrauchergesetz so zu belassen wie ursprünglich geplant. Gastronomen-Sprecher Nussbaumer wagt folgende Prognose: „Das Ergebis wird sein, dass das Modell, wie wir es jetzt haben, einfach um ein oder zwei Jahre nach hinten verschoben wird.“

Unterstützung für Volksbegehren

Vielleicht noch im Februar - spätestens im März - wird es außerdem ein Volksbegehren für die Beibehaltung des Nichtrauchergesetzes geben. Ein Versuch der Ärztekammer Wien, die Pläne der neuen Bundesregierung doch noch zu kippen. Auch diese Initiative wird von Bernhard und Nussbaumer begrüßt.