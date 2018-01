Blum kauft Franke-Areal in Hard

Der Beschlägehersteller Blum kauft laut Wirtschaftspresseagentur das Franke-Areal in Hard. Das 17.000 Quadratmeter große Areal soll eine Reservefläche für zukünftige Entwicklungen sein.

Im Wettrennen um verfügbare Industrie-Areale oder entsprechend nutzbare Grundstücke für Vorarlbergs Unternehmen ist in den vergangenen Wochen ein großer Immobiliendeal über die Bühne gegangen. Wie Recherchen der Wirtschaftspresseagentur.com ergeben haben, hat der international tätige Höchster Beschlägehersteller Blum das in Hard gelegene Firmenareal der Schweizer Unternehmensgruppe Franke gekauft. Die größtenteils mit Industriegebäuden bebauten Grundstücksflächen dieser Liegenschaft umfassen mehr als 17.000 Quadratmeter. Das gesamte Areal hat eine BB-I-Widmung als Betriebsgebiet.

Konkret wechselten bei diesem Immobiliendeal nicht die Grundstücksflächen den Besitzer, sondern jene Gesellschaft, welcher diese Flächen gehören. Denn die bislang zur Franke-Gruppe gehörende und als Franke Real Estate Austria GmbH in Hard firmierende Besitzgesellschaft wurde von der Julius Blum GmbH sowie der Blum Holding International GmbH übernommen und in weiterer Folge in Blum Real Estate Austria GmbH umbenannt. Gleichzeitig wurde ihr Sitz nach Höchst verlegt.

Nähe zu Blum-Werk 4 in Bregenz

Blum-Geschäftsführer Gerhard Blum bestätigte auf wpa-Anfrage den Kauf des Franke-Areals in Hard. Man sehe den Zukauf als strategische Reservefläche für die Zukunft. Konkrete Pläne zur Nutzung des Areals gebe es derzeit noch nicht. Das Franke-Areal liegt nicht weit entfernt vom Blum-Werk 4 in Bregenz.

Franke hat Standort schon 2015 zurückgefahren

Die Schweizer Franke-Gruppe ist weltweit als Anbieter von Produkten für private Küchen und Badezimmer, die Systemgastronomie, die Kaffeezubereitung sowie für halböffentliche und öffentliche Waschräume tätig. Die Aktivitäten am seit 1962 betriebenen Standort Hard hat die Firmengruppe allerdings vor wenigen Jahren stark zurückgefahren. Bis März 2015 wurden im Ländle vor allem Waschtröge und Accessoires (Seifen-, Papierhandtuchspender, etc.) für den Waschraum- und Sanitärbereich produziert. Danach folgte die Verlagerung von Produktion und Logistik dieser Produkte an andere Franke-Standorte weltweit. Seither sind in Hard insbesondere nur noch Verkauf und Kundendienst für bestimmte Regionen situiert. Zudem sind Teile des Areals gegenwärtig wie in einem Gewerbepark an verschiedene andere Unternehmen vermietet.