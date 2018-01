ASFINAG: Unfall hätte nicht verhindert werden können

Nach dem schweren Verkehrsunfall im Arlbergtunnel am Sonntag ist die genaue Unfallursache noch nicht geklärt. Trotz hoher Sicherheitsstandards können derartige Unfälle laut Vertretern der ASFINAG nicht verhindert werden.

Insgesamt vier Fahrzeuge waren am Sonntagnachmittag in den Unfall involviert. Elf Personen sind verletzt worden, vier davon schwer - mehr dazu in Elf Verletzte bei Unfall im Arlbergtunnel. Die vier schwerverletzten Personen lagen auch am Montag noch auf der Intensivstation im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Unfallverursacher - ein Lenker aus Großbritannien, der auf die Gegenfahrbahn gekommen war - konnte noch nicht befragt werden, daher ist der genaue Hergang noch unklar.

Technik bei menschlichem Versagen wenig hilfreich

Laut ASFINAG hätte der Unfall trotz der neuen hohen Sicherheitsstandards im Arlbergtunnel nicht verhindert werden können. Erst im September war der Tunnel nach jahrelangen Sanierungsarbeiten wieder komplett geöffnet worden. Bei menschlichem Versagen helfe aber die ganze Technik nicht, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele: „Vor allem, wenn es sich um Sekunden handelt.“

Wenn es um längere Zeitspannen gehe, könne man natürlich etwas unternehmen - etwa mit Rotschaltungen. Als Beispiel nennt Siegele die Geisterfahrerdetektionen in Richtungstunneln.

Siegele: Zusammenarbeit hat gut finktioniert

Die Alarmierung der Rettungsorganisationen hat laut Siegele am Sonntag perfekt funktioniert. Ebenso die Zusammenarbeit im Tunnel: „Bei einem Unfall in dieser Größenordnung alle Verletzten, Schwerverletzten und auch den Tunnel innerhalb von zweieinhalb Stunden wieder zu öffnen, spricht eigentlich schon dafür, wie gut das Ganze funktioniert hat.“

Laut Siegele zählt der gestrige Unfall zu den schwersten, die im Arlbergtunnel passiert sind. Seit 2009 hätten sich vier Unfälle mir Personenschäden ereignet, insgesamt seien es neun Unfälle gewesen. Drei Tote seien zu beklagen gewesen. Das alles spreche für die Sicherheit des Tunnels. Der Arlbergtunnel habe sich deshalb trotz Gegenfahrbahn bewährt. Täglich fahren rund 8.000 Fahrzeuge durch den Tunnel.