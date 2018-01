Landesrätin Mennel legt Ämter zurück

ÖVP-Landesrätin Bernadette Mennel legt mit Ende Jänner nach 18 Jahren in der Politik ihre politischen Ämter zurück. Die Entscheidung zu diesem Schritt sei in den letzten Monaten gewachsen und reiflich überlegt.

Wie die Landespressestelle Vorarlberg am Montagvormittag mitteilte, sind es persönliche Gründe, die Mennel zu ihrem Rücktritt bewegt haben. Ihre Entscheidung habe sie bereits vor einiger Zeit mit Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) vorbesprochen - Montagvormittag reichte sie ihren Rücktritt nun formal bei ihm ein.

Im Gespräch mit ORF-Vorarlberg-Politikredakteur Erik Sandner sagte Mennel, sie habe sich gut überlegt, dass sie bei den Landtagswahlen in eineinhalb Jahren nicht mehr antreten möchte. Um der neuen Person in diesem Amt einen geregelten Übergang zu gewährleisten, sei es jetzt der richtige Zeitpunkt, die Ämter zu übergeben.

Nachfolge noch unklar

Die 58-Jährige promovierte Juristin war 18 Jahre lang politisch aktiv - davon fünf Jahre als Landesrätin für Bildung, Wissenschaft, Sport und Gesetzgebung in der Landesregierung. Wer Mennel in der Landesregierung nachfolgt ist noch offen.

Erste Frau als Landtagspräsidentin

Für Mennel seien die letzten fünf Jahre als Landesrätin sehr intensiv gewesen. Es sei eine spannende und herausfordernde Zeit mit schönen und berührenden Erlebnissen gewesen. Sehr positiv in Erinnerung bleiben Mennel auch die drei Jahre als Landtagspräsidentin – eine Funktion, die sie als erste Frau in Vorarlberg innehatte. „Es hat mir schon viel Bedeutet, diese Funktion zu übernehmen und die Landtagsarbeit maßgeblich mitzugestalten und nach außen zu vertreten. Dass ich als erste Frau Pionierarbeit geleistet habe, macht mich auch stolz“, so Mennel.

Ihre weitere berufliche Zukunft möchte sie sich bewusst offen lassen: Sie werde sich das gut überlegen.

Sprachförderung als Anliegen

In ihrer Zeit als Landesrätin wurden im Kindergartenbereich die Novelle des Kindergartengesetzes und die Vereinheitlichung der Kindergartentarife im ganzen Land umgesetzt. Wesentlich war Mennel auch die Weiterentwicklung der frühen Sprachförderung. Mit dem Einsatz eines neuen Instruments der Sprachstandsfeststellung soll die Sprachförderung im Kindergarten weiter professionalisiert werden - dieses Instrument wird derzeit in Pilotgemeinden eingeführt und im kommenden Jahr landesweit ausgerollt.

Millionenschweres Volksschulpaket

Im Volksschulbereich wurde von der Landesrätin ein Paket geschnürt, das mit jährlich über 3,4 Millionen Euro den Grundschulen zu Gute kommen und den Direktoren mehr Freiraum für ihre pädagogische Arbeit geben soll. Derzeit wird in einer Evaluierung überprüft, ob die mit dem Volksschulpaket eingesetzten Mitteln die gewünschte Wirkung entfalten. Ein weiterer bildungspolitischer Schwerpunkt war der weitere Ausbau der ganztätigen Schulformen an allen Schultypen.

Mennel: „Andere werden Weg fortsetzen“

Mit dem Projekt zur Weiterentwicklung der Schulen der 10- bis 14-Jährigen (gemeinsame Schule) hat Landesrätin Mennel einen Prozess eingeleitet, der weit über die Landesgrenzen hinaus ging . Auf Vorarlberger Initiative wurde die Einrichtung von Modellregionen bundesgesetzlich verankert. „Damit hat sich eine Türe aufgetan, die bisher fest verschlossen war", so Mennel - Andere würden nun den Weg fortsetzen.

Dass die neue Regierung noch weniger Bereitschaft für die gemeinsame Schule zeige als die alte, habe Mennel keineswegs beeinflusst in ihrer Rücktrittsentscheidung, betonte sie gegenüber dem ORF Vorarlberg. Das Regierungsübereinkommen beinhalte beim Thema Bildung auch viel Positives - unter anderem den Passus, dass Modellregionen, wenn auch unter schwierigen Voraussetzungen, umgesetzt werden können.

Sportstrategie 2020 entwickelt

Mit der Sportstrategie 2020 ist für die kommenden Jahre sowohl im Spitzen- wie auch im Breitensport die Zielrichtung gelegt. Als Beispiele nennt Landesrätin Mennel die Nachwuchsförderung, verbesserte Möglichkeiten für Spitzensportler sowie die tägliche Bewegungseinheit an einigen Pilotschulen. Meilensteine waren laut Mennel auch die Neuausrichtung des Olympiazentrums und die Jugendolympiade EYOF, die Vorarlberg gemeinsam mit Liechtenstein 2015 durchführte.

Mennel: Funktionen und Tätigkeiten

2012 bis 2018: Mitglied der Landesregierung

2009 bis 2012: Präsidentin des Vorarlberger Landtags

2004 bis 2009: Vizepräsidentin des Vorarlberger Landtags

1999 bis 2004: Abgeordnete zum Vorarlberger Landtag

2000 bis 2018: Mitglied bzw. Ersatzmitglied der Stadtvertretung Bregenz

davor: Lehrerin für Politische Bildung und Recht und EU-Koordinatorin im Landesschulrat, Studium und Promotion zur Doktorin der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck

Weitere Funktionen: