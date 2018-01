Brand in Dornbirn: Familie von Balkon gerettet

Ein Brand im oberen Stock eines Mehrparteienhauses in Dornbirn hat Sonntagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Eine betroffene Familie wurde mittels Schiebeleiter vom Balkon gerettet. Verletzt wurde niemand.

Der Brand ereignete sich am Sonntag gegen 22.00 Uhr in der Kehlerstraße. Das in der betroffenen Wohnung wohnhafte Paar flüchtete ins Freie und verständigte die Polizei. Nach Angaben von Matthias Ofner von der Feuerwehr Dornbirn gestalteten sich die Löscharbeiten als schwierig, zumal es sich bei dem Haus um ein älteres Gebäude mit Isolierungen aus Heraklit handelt - die Decken mussten demnach geöffnet werden.

Die Feuerwehr Dornbirn war mit zehn Fahrzeugen und 90 Einsatzkräften vor Ort. Sie rettete eine vierköpfige Familie aus der Nachbarwohnung, die wegen der starken Rauchentwicklung auf den Balkon geflüchtet war. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache sei noch unklar, so die Polizei - Ermittlungen dazu sollen am Montag erfolgen. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest. Ob und in welchem Ausmaß die Räumlichkeiten im ersten Geschoss, in dem eine Firma untergebracht ist, auch beschädigt wurden, soll ebenfalls am Montag geklärt werden.