Video zeigt Felssturz in Partenen

In Partenen ist es am Wochenende im Ortsteil Tafamunt zu einem Felssturz gekommen. Der Schuttkegel war nach Angaben der Polizei Gaschurn etwa hundert Meter groß. Gefahr für Personen habe keine bestanden, so die Polizei.

Die Felsen kamen nicht bis ins Tal - der Abbruch lag etwa 400 Meter über dem Talboden. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die darunter liegenden Häuser oder gar für Personen - auch der darüber liegende Lift sei sicher.