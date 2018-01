3,6 Millionen Euro für Familienzuschuss

Die Vorarlberger Landesregierung hat eine Indexanpassung für den Familienzuschuss beschlossen. 2018 soll der Zuschuss um 0,4 bis 1,8 Prozent erhöht werden, insgesamt sind für den Zuschuss heuer rund 3,6 Millionen Euro eingeplant.

Die Anpassung richte sich nach der Höhe des Zuschusses, erläuterte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in einer Aussendung, beim Mindestzuschuss falle die Anpassung am höchsten aus. Im Landesvoranschlag für 2018 sind für den Familienzuschuss insgesamt rund 3,6 Millionen Euro reserviert. „Wir möchten Vorarlbergs Vorreiterrolle in Sachen Kinder- und Familienfreundlichkeit weiter vertiefen,“ so Wallner.

Zuschuss liegt zwischen 46 und 500 Euro

Der Familienzuschuss wird für jedes Kind unmittelbar im Anschluss an das Kinderbetreuungsgeld für höchstens 18 Monate gewährt - unter anderem, wenn das Kind den Hauptwohnsitz in Vorarlberg hat und das monatliche Familien-Nettoeinkommen nicht höher ist als die Einkommenshöchstgrenze.

Der Familienzuschuss liegt monatlich zwischen Euro 46 und 500 Euro - je nach dem so genannten gewichteten „Pro-Kopf-Einkommen“ der Familie. Das heißt, die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem Familien-Nettoeinkommen und der Zahl der Familienmitglieder - die genaue Höhe geht aus einer Tabelle des Landes hervor.

30 Jahre Vorarlberger Familienzuschuss

Der Familienzuschuss des Landes feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Vorarlberg war das erste Bundesland, das dieses Förderinstrument Anfang 1988 eingeführt hat. Seither wurden die Vorarlberger Familien damit laut Landesangaben mit insgesamt rund 105 Millionen Euro unterstützt. Sowohl bei den Einkommensgrenzen des Zuschusses als auch bei der Höhe der Zuschüsse liege Vorarlberg österreichweit an der Spitze.

Link: