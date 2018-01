Adelboden: Hirschbühl im Slalom auf Platz neun

Der Lauteracher Christian Hirschbühl ist im Weltcup-Slalom von Adelboden auf Rang neun gefahren. Damit ist er drittbester Österreicher - nach Sieger Marcel Hirscher und dem Zweitplatzierten Michael Matt.

Hirschbühl verbesserte sich in der Entscheidung mit einem beherzten Lauf vom 17. auf den neunten Rang. „Oben habe ich bemerkt, dass es halbwegs passt. Ich habe es aber nicht durchgezogen. Das Teilziel ist aber erreicht“, sagte der 27-Jährige. Über ein mögliches Olympiaticket will er sich aber noch keine große Gedanken machen: „Die nächste Station ist in Wengen. Ich fühle mich gut auf dem Ski und freue mich auf die nächsten Rennen.“ Der Warther Johannes Strolz schied in Adelboden bereits im ersten Durchgang aus.

Liensberger im zweiten Durchgang ausgeschieden

Im Damen-Slalom in Kranjska Gora war Katharina Liensberger aus Göfis nach dem ersten Durchgang mit Rang sieben beste Österreicherin, schied aber im zweiten Durchgang aus.

