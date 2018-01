24-Jährige bei Rodelunfall 30 Meter abgestürzt

Eine 24-jährige Rodlerin ist am Samstag im Bregenzerwald rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Die 24-Jährige kam schließlich bei einem Baum zum Stillstand, die verletzte Frau wurde von der Bergrettung geborgen.

Die 24-Jährige wollte laut Polizei am Samstagvormittag gegen 11.00 Uhr von der Bergstation Baumgarten in Richtung Mittelstation Sonderdach in Bezau rodeln, als sie über die präparierte Piste hinaus kam und 30 Meter über steiles Gelände abstürzte. Die Frau kam schließlich bei einem Baum zum Stillstand, sie wurde verletzt von sieben Mitgliedern der Bergrettung geborgen.