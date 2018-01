Einbruch: Mit Auto Juweliergeschäft gerammt

Mit Hilfe eines Autos haben maskierte Täter in der Nacht auf Samstag in Oberuzwil im Schweizer Kanton St. Gallen ein Schmuckgeschäft ausgeraubt. Laut Polizei rammten sie mit dem Heck des Wagens den Eingang und stahlen Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Pick-Up der Marke „Ford Ranger“, der vor der Tat in einem Garagenbetrieb in St. Margrethen an der Grenze zu Vorarlberg entwendet worden war. Die drei maskierten Täter ließen den Pick-Up in der Nähe des Tatorts zurück und flüchteten.

Am Wagen waren vorne und hinten unterschiedliche, ebenfalls gestohlene, St. Galler Kennzeichen montiert. Der im Geschäft angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere zehntausend Franken.